‘MVP 정조준’ 오타니, 3년 연속 40홈런 금자탑

미국 프로야구 LA 다저스의 슈퍼스타 오타니가 3년 연속 40홈런을 터뜨리며 내셔널리그 최우수 선수 경쟁에서 앞서나갔습니다.



오타니는 오늘(10일) 토론토와의 홈 경기에 1번 지명 타자로 선발 출전해 시즌 40호 홈런 포함 2안타 1타점 2득점의 맹활약을 펼쳤습니다.



이번 시즌 115경기 출전 만에 40번째 홈런을 터뜨린 오타니는 3년 연속 40홈런 금자탑을 쌓았습니다.



오타니는 LA 에인절스 소속이던 2023년엔 44홈런을 터뜨렸고, 다저스 이적 첫해인 지난해엔 개인 커리어 최다인 54개의 아치를 그렸습니다.



오타니의 홈런은 5회 3번째 타석에서 터졌습니다.



다저스가 2대0으로 앞선 1아웃 주자 없는 상황에서 토론토 오른손 투수 크리스 배싯의 5구째 바깥쪽 싱커를 받아쳐 가운데 담장을 넘기는 1점 홈런을 터뜨렸습니다.



오타니는 시즌 40호 홈런으로 내셔널리그 홈런왕 경쟁에서 41개로 1위에 올라있는 필라델피아의 카일 슈와버를 1개 차로 따라붙었습니다.



올시즌 투수로도 8경기에 등판해 19이닝을 던지며 평균자책점 2.37을 기록 중인 오타니는 강력한 내셔널리그 MVP 후보로 손꼽히고 있습니다.



다저스는 오타니의 활약으로 토론토에 9대1로 승리해 2연승을 달렸습니다.



