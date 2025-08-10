영상K

“XXX 없는…” 혼잣말 했다가 ‘아동학대’…대법원 판단은 달랐다? [잇슈#태그]

입력 2025.08.10 (15:10) 수정 2025.08.10 (15:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

자신이 가르치던 학생에게 혼잣말로 욕설한 초등학교 교사를 아동학대로 처벌하기 어렵다는 대법원 판단이 나왔습니다.

교사 A 씨는 2022년 5월 광주광역시의 한 초등학교 교실에서 4학년 B군에게 휴대전화를 가방에 넣으라고 지시했지만, B군이 이를 따르지 않자 휴대전화를 빼앗았습니다.

이에 B군은 책상을 치며 반발했고, A 씨는 혼잣말로 '싹수가 없다'는 의미의 속된 표현을 썼습니다.

1심과 2심은 해당 발언이 정서적 학대에 해당한다며 A 씨에게 벌금 50만 원의 선고를 유예했습니다.

선고유예란 유죄를 인정하되 일정 기간 형의 선고를 미루고, 2년이 지나면 사실상 없던 일로 해주는 판결입니다.

하지만 대법원은 판단을 달리했습니다.

A 씨의 발언이 부적절한 건 맞지만 피해 아동의 정신건강과 발달을 저해할 정도는 아니고 인격을 비하할 의도도 없었다고 봤습니다.

또한, 해당 발언은 교육적 조처를 하는 과정에서 나온 푸념에 가깝다고 판단했습니다.

(영상편집: 박준서)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “XXX 없는…” 혼잣말 했다가 ‘아동학대’…대법원 판단은 달랐다? [잇슈#태그]
    • 입력 2025-08-10 15:10:08
    • 수정2025-08-10 15:10:39
    영상K
자신이 가르치던 학생에게 혼잣말로 욕설한 초등학교 교사를 아동학대로 처벌하기 어렵다는 대법원 판단이 나왔습니다.

교사 A 씨는 2022년 5월 광주광역시의 한 초등학교 교실에서 4학년 B군에게 휴대전화를 가방에 넣으라고 지시했지만, B군이 이를 따르지 않자 휴대전화를 빼앗았습니다.

이에 B군은 책상을 치며 반발했고, A 씨는 혼잣말로 '싹수가 없다'는 의미의 속된 표현을 썼습니다.

1심과 2심은 해당 발언이 정서적 학대에 해당한다며 A 씨에게 벌금 50만 원의 선고를 유예했습니다.

선고유예란 유죄를 인정하되 일정 기간 형의 선고를 미루고, 2년이 지나면 사실상 없던 일로 해주는 판결입니다.

하지만 대법원은 판단을 달리했습니다.

A 씨의 발언이 부적절한 건 맞지만 피해 아동의 정신건강과 발달을 저해할 정도는 아니고 인격을 비하할 의도도 없었다고 봤습니다.

또한, 해당 발언은 교육적 조처를 하는 과정에서 나온 푸념에 가깝다고 판단했습니다.

(영상편집: 박준서)
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고<br>…관객 대피

[속보] 올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고…관객 대피
[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유
“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”

“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”
“군 병력 6년새 11만명 감소, 사단 17곳 해체”

“군 병력 6년새 11만명 감소, 사단 17곳 해체”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.