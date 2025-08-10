[속보] 올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고…관객 대피
입력 2025.08.10 (15:15) 수정 2025.08.10 (15:18)
오늘(10일) 오후 2시쯤 서울 올림픽공원 KSPO돔(올림픽체조경기장)에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 콘서트 관객 등이 대피에 나섰습니다.
경찰과 소방당국에 따르면 오늘 오후 올림픽공원 내 한국체육산업개발 측에 'KSPO돔에 폭발물을 설치했다'는 내용의 팩스가 접수됐습니다.
이 팩스를 받은 사측은 즉시 경찰에 신고했고, 경찰은 소방당국과 공동대응해 KSPO돔으로 출동했습니다.
경찰에서는 서울경찰청 기동순찰대와 경찰특공대 등이 출동했고, 소방당국에서도 소방차 19대와 인력 70여명이 출동해 폭발물 수색에 나섰습니다.
현장 목격자 A 씨는 KBS와의 통화에서 "공연장 내 인원들에게 전원 대피하라고 했고, 아직까지 공연장 출입이 통제되고 있는 상황"이라 전했습니다.
