[속보] 이 대통령, 내일(11일) 임시 국무회의 개최…조국 사면 여부 결정

오는 8.15 광복절을 앞두고 조국 전 조국혁신당 대표의 사면·복권 여부에 관심이 쏠리는 가운데, 이재명 대통령이 내일(11일) 임시 국무회의를 개최해 특별사면 등에 관한 안건을 심의·의결합니다.



당초 모레(12일) 예정된 국무회의에서 특별사면 등에 관한 건이 논의될 예정이었는데, 하루 당겨진 겁니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(10일) 문자 공지를 통해 "내일 오후 2시 30분 제35회 임시 국무회의가 개최될 예정"이라고 밝혔습니다.



그러면서 "안건은 일반안건 한 건으로, 특별사면·특별감형·특별복권 및 특별감면조치 등에 관한 건을 심의·의결할 예정"이라고 말했습니다.



앞서 법무부 사면심사위는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 광복절 특별사면·복권 대상자로 결정해 이 대통령에게 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



