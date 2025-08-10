서울 미아동 빵집서 불…다친 사람 없어
입력 2025.08.10 (16:23) 수정 2025.08.10 (16:29)
오늘(10일) 오후 3시 10분쯤 서울 강북구 미아동의 한 빵집에서 불이 나 10여 분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 다친 사람은 없었지만, 가게 일부가 불에 탔습니다.
경찰과 소방 당국은 빵집 앞에 쌓여있던 쓰레기에서 불이 시작된 거로 보고, 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
- 입력 2025-08-10 16:23:35
- 수정2025-08-10 16:29:16
