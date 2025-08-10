미 언론 “중국 ‘외교부장 유력’ 인물, 감금 조사중”

중국의 차기 외교부장으로 유력하게 거론되던 고위 당국자가 중국 당국에 구금돼 조사받고 있다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 익명의 소식통들을 인용해 보도했습니다.



현지 시각 9일 보도에 따르면 류젠차오(61·劉建超) 중국공산당 대외연락부장은 지난달 말 해외 출장을 마치고 중국 베이징에 돌아온 뒤 연행됐으며 구금 사유는 아직 확인되지 않고 있습니다.



류 부장은 중국 외교부에서 오랜 경력을 쌓았던 장관급 인사로 2022년부터는 외국의 정당과 사회주의 국가와의 관계를 관장하는 업무를 맡아왔습니다.



그는 구금 전 대외연락부장 자격으로 싱가포르와 남아프리카공화국, 알제리를 공식 방문했습니다.



류 부장은 지난해 미국 워싱턴과 뉴욕도 방문한 적이 있었으며, 미국 현지에서는 그를 차기 외교부장으로 여기를 분위기가 있었다고 WSJ은 전했습니다.



류 부장은 당시 방문에서 아시아소사이어티와 같은 싱크탱크, 스티븐 슈워츠먼 블랙스톤 최고경영자(CEO), 레이 달리오 브리지워터 어소시에이츠 창립자, 토니 블링컨 국무장관을 포함한 바이든 행정부 관계자들과 교류했습니다.



하지만 중국공산당은 류 부장의 이런 행보를 못마땅하게 여겼다고 WSJ은 전했습니다.



공식적으로 직함을 받기 전에 자신을 차기 외교부장으로 내세우는 것을 부적절하게 봤다는 것입니다.



류 부장이 받는 혐의는 공개되지 않았지만, 그의 구금은 시진핑 중국 국가주석의 인사 스타일, 시 주석의 지휘 아래 계속되는 사정당국의 기율 정화 운동, 감찰 조사와 관련이 있을 가능성이 있습니다.



류 부장의 구금은 중국이 2023년에 당시 외교부장이었던 친강을 전격 해임한 이후 외교관이 연루된 최고 수준의 사건입니다.



중국은 친 부장의 해임 사유를 밝히지 않았지만, WSJ은 그가 워싱턴 주재 중국 대사로 재임 기간에 외도한 사실이 드러났다고 보도한 바 있습니다.



[사진 출처 : 중국공산당 대외연락부 제공]



