주한미군사령관 “변화 필요…숫자보다 능력”

입력 2025.08.10 (17:04)

주한미군 사령관이 주한미군에도 변화가 필요하다며 유연성이 요구될 것이라고 밝혔습니다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난 8일 캠프 험프리스에서 기자회견을 열고 이같이 밝히며 숫자보다 중요한 것은 능력이라고 강조했습니다.

그는 이번 한미정상회담에서 주한미군의 감축이나 조정 논의가 있을지 묻자 알 수 없다면서도, 곧 관련된 결정이 있을 것이라고 답했습니다.

또 중국-타이완 문제와 관련해서 "한국에 요청된 것은 북한을 상대하는 데 더 큰 역할을 하란 것이었고, 다른 일도 할 수 있게 동맹을 현대화하면서 유연성을 발휘해 달라는 것"이라고 답했습니다.

