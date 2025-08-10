재난·기후·환경

내일 다시 전국 곳곳 비·소나기

입력 2025.08.10 (17:13)

오늘 고기압 가장자리에 들며 전국에 비가 그친 가운데 내일부터 다시 정체전선의 영향을 받아 남부지방에 비가 내리겠습니다.

예상되는 강수량은 모레까지 제주와 전남해안, 경남남해안이 20~80mm, 전남과 경남내륙이 10~60mm, 전북과 경북남부가 5~40mm 등입니다.

수도권 등 내륙에서는 낮 동안 곳에 따라 5~40mm의 소나기가 오겠습니다.

내일 아침 기온은 서울이 24도 등 전국이 19도에서 25도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다.

낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 26도에서 32도로 오늘과 비슷하겠습니다.

내일 바다의 물결은 남해 동부 바깥 먼바다와 동해 남부 남쪽 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.

기상청은 비가 내리는 지역은 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 습도의 영향으로 체감온도가 높아지는 지역도 있겠다면서 건강관리에 주의를 당부했습니다.

이슬기 기자

공지·정정

