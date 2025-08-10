화성 ‘서해랑 케이블카’ 운행 중 한때 멈춰…승객들 불편

경기 화성시 전곡항에서 제부도를 연결하는 ‘서해랑 제부도해상케이블카’가 운행 중 멈춰, 승객들이 한때 불편을 겪었습니다.



소방 당국은 오늘(10일) 오후 2시 50분쯤 행인으로부터 “케이블카가 멈춰 있다”는 신고를 받고 현장에 출동했다고 밝혔습니다.



소방 관계자는 “케이블카가 5분에서 10분 가량 멈춰 있었지만, 운영 업체 측에서 비상전력을 가동해 승객들을 모두 하차시켰다”고 설명했습니다.



이 사고로 다친 사람은 없었지만, 승객 수십 명이 환불 조치를 받는 등 불편을 겪었던 거로 파악됐습니다.



또, 제부도에 진입한 승객 150명 가량이 현재 밀물로 인해 발이 묶인 상황인 거로 전해졌습니다.



이들은 썰물로 바닷길이 열리는 오후 6시 30분쯤 도로를 통해 이동할 수 있을 거로 보입니다.



케이블카 운영 업체 측은 “일부 승객들은 버스를 통해 육지로 옮겨드렸다”며 “점검 작업을 마치는 대로 운영을 재개할 방침”이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



