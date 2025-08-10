영상K

“550% 검색량 폭등” 유튜브에서도 ‘케데헌’ 신드롬 [지금뉴스]

입력 2025.08.10 (18:47)

전 세계적으로 케이팝 데몬 헌터스 열풍이 계속되고 있습니다.

특히 북미권 관심이 뜨거운 것으로 나타났습니다.

대중의 관심과 검색 수치를 반영하는 구글 트렌드를 보면 미국 유튜브 이용자들이 케데헌에 보인 관심도가 특별히 높은 것으로 나타납니다.

구글은 검색 빈도가 가장 높은 검색어를 100으로 해서 시청자 관심도를 수치로 표현하는데, '케이팝 데몬 헌터스'라는 검색어는 이 영화가 입소문을 끌기 시작한 7월 초부터 미국 유튜브 시청자들의 관심도 50을 넘어 7월 25일부터 8월 초까지 90∼100 수준을 이어가는 뜨거운 주제로 등극했습니다.

지난 7일 기준 구글 트렌드가 집계한 미국의 예술·엔터테인먼트 분야 유튜브 인기 검색어 16위는 케데헌이었는데, 전달 대비 550% 증가한 수치였습니다.

19위를 차지한 케데헌 OST 곡 '골든'은 검색 상승률 450%를 기록했습니다.

지난달 말 케데헌은 예술·엔터테인먼트 분야를 넘어 유튜브 전체 분야 관심도에서도 100을 기록했습니다.

한편 음원 차트 예측 사이트인 '토크오브더차트(Talk of the Charts)'는 '골든'이 이번주보다 1계단 올라 다음주 빌보드 1위로 등극할 걸로 예상했습니다.

악령들로부터 세상을 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 악령 세계의 보이그룹 사자 보이즈와 경쟁하며 노래로 세상을 보호한다는 내용의 애니메이션 케데헌,

지난 6월 20일 공개된 후 하루 만에 22개국에서 넷플릭스 영화 부문 1위에 올랐습니다.

공개된 후 6주차부터 넷플릭스에서 가장 많이 시청된 애니메이션 영화로 이름을 올렸고, 지난 6일에는 누적 조회수 1억 5880만 회를 기록하며 넷플릭스 역대 영화 흥행 순위 4위에 올랐습니다.

(영상편집:박준서)

  "550% 검색량 폭등" 유튜브에서도 '케데헌' 신드롬 [지금뉴스]
    입력 2025-08-10 18:47:43
    영상K
신선민
신선민 기자

