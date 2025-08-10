이스라엘 ‘가자 점령계획’에 유럽 곳곳서 반이스라엘 시위

이스라엘이 군대를 투입해 팔레스타인 가자지구 가자시티를 점령하기로 하면서 유럽 각지에서 반이스라엘 시위가 확산하고 있습니다.



독일 매체 RND 등에 따르면 현지 시각 10일 그리스 수도 아테네와 산토리니섬·크레타섬·로도스섬 등 77곳에서 이스라엘의 군사작전에 반대하는 시위가 열렸습니다.



BDS 그리스와 ‘가자로 행진’ 등 팔레스타인 지지단체들은 이날을 ‘네타냐후(이스라엘 총리)의 학살계획에 맞서 싸우는 날’로 선포하고 “섬과 해변을 살인적 이스라엘군의 휴양지가 아닌 연대의 장소로 만들자”고 주장했습니다.



팔레스타인 지지 시위는 반유대주의로 번질 조짐입니다.



단체들은 이스라엘 군인과 요르단강 서안 정착민들이 잠재적 범죄자라며 이들의 그리스 입국을 금지하라고 요구했습니다.



자킨토스섬에서 시위를 주최하는 단체는 “우리 섬의 점점 많은 부분이 팔레스타인 주민 수천 명의 피로 얼룩진 이스라엘인들의 부를 늘리기 위해 그들에게 넘어가고 있다”고 주장했습니다.



그리스에서는 지난달 말부터 이스라엘인들의 크루즈 관광을 방해하는 시위가 산발적으로 벌어지고 있습니다.



경찰은 지난달 28일 로도스섬에서 이스라엘 관광객의 크루즈 하선을 막은 14명을 반인종차별주의법 위반 혐의로 체포했습니다.



일간 타임스오브이스라엘은 많은 이스라엘인들이 공공장소에서 히브리어를 쓴 뒤 공격받았다고 주장했습니다.



전날은 영국 런던과 독일 베를린·카를스루에 등지에서 팔레스타인 지지 집회가 열렸습니다.



당국은 시위가 반유대주의를 조장하거나 팔레스타인 무장단체 하마스와 연계됐다는 이유로 제재하고 있습니다.



런던에서는 테러방지법에 따라 금지단체로 지정된 ‘팔레스타인 행동’을 지지했다는 이유로 466명이 체포됐습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



