“尹 만고역적” vs “국힘엔 극우 없어”…국민의힘 당권주자, 첫 TV 토론 격돌

국민의힘 8·22 전당대회에 나선 당권 주자들이 오늘(10일) 첫 TV 방송토론회에서 윤석열 전 대통령의 계엄과 탄핵, 극우 논란 등을 두고 격돌했습니다.



이른바 ‘반탄파’(탄핵 반대) 김문수·장동혁 후보와 ‘찬탄파’(탄핵 찬성) 안철수·조경태 후보 간 대치 구도는 이번 토론회에서도 재연됐습니다.



안철수·조경태 후보는 김문수·장동혁 후보를 상대로 이른바 ‘극우 논란’으로 이어질 화두를 던지며 입장 표명을 압박했습니다.



안 후보는 장 후보를 상대로 한 주도권 토론에서 “장 후보는 ‘윤어게인’인가”라고 물었습니다.



이에 대해 장 후보는 “윤 어게인의 다른 주장에는 동의하기 어렵지만 자유민주주의 체제를 확고히 지키고 반국가 세력을 척결해야 한다는 주장은 당 대표가 되면 함께 받아들이겠다”고 답했습니다.



안 후보는 “윤어게인이 아니라고 하지 않았나. 그런데 왜 ‘친길’(친전한길) 후보로 불리느냐”고 하자 장 후보는 “언론이 프레임을 씌워 공격하는 것”이라고 말했습니다.



장 후보는 역으로 안 후보를 향해 “저에 대해 극우라 하는 데 몇 가지 사례나 행동을 구체적으로 말하라. 당을 나가라는 이유가 뭔가”라고 따져 묻자 안 후보는 “당을 나가라고 한 기억은 없다. 오히려 장 후보가 전한길 씨와 함께한다는 점을 문제 삼는 것”이라고 답했습니다.



조 후보는 김 후보에게 “극우는 거짓 선동과 폭력”이라고 하자 김 후보는 “우리 국민의힘에는 극우가 없다”며 “더불어민주당 정청래 같은 사람이 극좌다. (미국) 대사관 가서 쇠 파이프로 현관문 부수는 사람이 극좌 테러리스트지 부정선거 음모론자가 무슨 불을 질렀나 폭력을 행사했느냐”고 반박했습니다.



12·3 비상계엄과 탄핵을 두고도 찬탄파와 반탄파는 대립각을 세웠다.



조 후보가 “윤 전 대통령은 만고의 역적 아닌가. 국민에게 총부리를 겨눈 사람”이라고 하자, 김 후보는 “윤 전 대통령이 (민주당처럼) 북핵을 개발하게 했나. 나름대로 나라를 지키려고 방어했고, 계엄 잘못한 것밖에 없다. 총부리를 국민에게 누가 겨눴나. 누가 다친 사람 있느냐”고 반박했습니다.



안 후보는 김 후보에게 “계엄에 죄가 없다는 것이냐. 미수에 그치더라도 범죄는 처벌받는다”고 하자 김 후보는 “죄라기보단 방법이 잘못된 것이고, 계엄은 비상대권으로 헌법에 보장돼 있다”고 말했습니다.



장 후보는 “안 후보는 채해병 특검부터 우리 당을 공격해 들어오는 특검에 찬성해왔다. 이번 3개 특검에 찬성했느냐. 이렇게 찬성하면 정치 특검이 변질해 무리하게 칼날을 휘두르고 수사할 걸 모르고 찬성했느냐”고 안 후보를 몰아세웠습니다.



이에 안 후보는 “이 특검을 빨리 털어내야 내년 지방선거를 잘 치를 수 있다는 마음이었다”며 “범죄 혐의가 있는 수사에서는 협조하되 정치 탄압에 대한 부분은 결사반대한다”고 입장을 표명했습니다.



김 후보는 조 후보를 향해 “윤 전 대통령 불법 체포 때 한남동 관저에 간 의원 45명을 출당해야 한다고 하는데 그러면 당이 유지가 되겠느냐”고 따져 물었고, 조 후보는 “국민 눈높이에 맞는 인적 쇄신을 하지 않으면 국민의힘이 살아남기 힘들다”고 맞받았습니다.



국민의힘에 대한 강경 발언을 이어오고 있는 민주당 정청래 대표에 대한 입장도 극명하게 갈렸습니다.



‘O·X’ 팻말로 의견을 밝히는 코너에서 가장 먼저 ‘특검의 윤 전 대통령 체포영장 과정이 인권침해인가’라는 질문이 나오자, 김·장 후보는 “그렇다”고, 안·조 후보는 “그렇지 않다”고 답했습니다.



‘민주당 정청래 대표를 대화 상대로 인정하지 않겠다’라는 질문에 김·장 후보는 나란히 ‘O’, 안·조 후보는 ‘X’ 팻말을 들었습니다.



1시간 30여 분에 걸친 열띤 토론회가 끝나고 취재진과 만난 자리에서도 후보들 간 신경전이 이어졌습니다.



조 후보는 ‘계엄·탄핵에 대한 김·장 후보의 입장이 바뀌지 않은 것 같다’는 질문에 “그래서 참 답답하고 안타깝다. 오늘 토론회 하면서 고구마를 100개 정도 먹는 기분이었다”고 말했습니다.



김 후보는 조 후보가 윤 전 대통령을 향해 ‘만고의 역적’이라고 발언한 데 대해 “만고의 망언”이라고 쏘아붙였습니다.



당 지도부가 전 씨에 대한 징계에 착수한 것을 두고는 “징계가 능사가 아니다”라며 “제가 당 지도부라면 전 씨를 불러 앞으로 이래선 안 된다고 주의를 주고 (앞으로) 잘 될 수 있게 하는 것이지 정당이 재판소는 아니다”라고 비판했습니다.



‘전 씨와 절연하지 않느냐’는 질문에는 “직접 대화해봐야 한다”면서도 “상대당인 민주당이 뭐라고 한다고 해서 거기 따라다니다간 지금처럼 당이 사분오열 약화하는 수밖에 없다”고 말했습니다.



