‘농촌투어패스’ 교통비 할인에 입장료도 해결

[앵커]



어딜가나 힐링 그 자체, 도시에서는 절대 느낄 수 없는 매력, 농촌으로 떠나는 바캉스 이른바 촌캉스입니다.



남은 휴가철 혹시 계획 중이시라면, 이 소식 눈여겨 보시기 바랍니다.



다양한 체험과 교통비 할인까지, 알찬 여행 상품이 등장했습니다.



이수연 기잡니다.



[리포트]



서울 용산역에서 만난 동갑내기 친구들.



목적지는 전북 익산입니다.



코레일에서 판매하는 익산행 농촌투어패스는 한 사람에 4만9천9백 원.



왕복 KTX 요금이 포함입니다.



식물원 매표소에 이 패스만 보여주면 통과.



근처 카페에선 커피를 마실 수 있고, 비용을 추가해 스페셜 음료를 맛볼 수도 있습니다.



농촌체험마을에선 쌀가루 쿠키를 만들어 봅니다.



KTX 요금과 세 곳 이용료를 더하면 8만 원이 훌쩍 넘는데 5만 원이면 되는 겁니다.



농촌투어패스 전라권 가입 업체는 모두 스무 곳.



첫 업체 방문을 기준으로 24시간 동안 무제한 이용이 가능합니다.



[함승은/대학교 3학년 : "이것저것 먹고 체험하다 보면 인당 15~20만 원이 정말 금방 나가는데 인당 5만 원 내에서 이 정도 여행을 즐길 수 있다는 게 저렴하고 가성비가 좋다는 생각이 들었습니다."]



농촌투어패스에는 인구소멸지역 시군 33곳이 참여해, 전라와 경상권에 이어 강원권과 충청권도 이달부터 서비스를 시작했습니다.



한 지역에서 여러 곳을 방문할 때 유리한 투어패스에, 교통 할인을 결합한 게 특징입니다.



[김고은/농림축산식품부 농촌경제과장 : "교통이 좀 불편할 수 있기 때문에 가시는 데 비용을 조금 절약을 해드려서 현지에서 돈을 더 많이 사용하시면서 매력을 느껴보시라고..."]



정부는 앞으로 참여 업체를 늘리고 숙박형 상품도 내놓을 예정입니다.



KBS 뉴스 이수연입니다.



촬영기자:지선호 신동곤/영상편집:권혜미/그래픽:박미주/ 화면제공:한국농어촌공사



