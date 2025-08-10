3년간 부산 구급대원 폭행 47건…91%가 취객
입력 2025.08.10 (21:22) 수정 2025.08.10 (21:33)
부산소방재난본부는 2022년부터 3년 동안 부산에서 발생한 구급대원 폭행 사건은 47건이며 이 중 91%가 취객에 의한 폭행이라고 밝혔습니다.
전체 폭행 사건 중 2건은 징역형, 6건은 벌금형을 받았으며 현재 27건이 재판이 진행중입니다.
구급대원을 폭행하거나 협박할 경우 소방기본법 위반 혐의 등으로 최대 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다.
