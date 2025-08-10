술 취해 옆 손님 둔기로 폭행 혐의 40대 검거

동영상 고정 취소

부산 해운대경찰서는 주점에서 다른 손님을 폭행한 혐의로 40대 남성을 입건해 조사하고 있습니다.



이 남성은 오늘 새벽 2시 반쯤 부산 해운대구의 한 주점에서 다른 30대 남성에게 둔기를 휘두른 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 "만취 상태에서 우발적으로 폭행한 것으로 보인다"며 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



