부산-서울 국내선 하늘길 운항 편수 급감
입력 2025.08.10 (21:23) 수정 2025.08.10 (21:34)
부산과 서울을 잇는 김포~김해공항 항공 노선의 운항 편수가 최근 크게 감소했습니다.
한국공항공사 자료를 보면 올해 1월부터 7월까지 김포~김해 노선 운항편은 8천7백여 편으로 지난해 만 2천9백여 편보다 4천 편 넘게 줄었습니다.
부산과 서울을 잇는 김포~김해공항 항공 노선의 운항 편수가 최근 크게 감소했습니다.
김영록 기자 kiyuro@kbs.co.kr
