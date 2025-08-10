부산-서울 국내선 하늘길 운항 편수 급감

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산과 서울을 잇는 김포~김해공항 항공 노선의 운항 편수가 최근 크게 감소했습니다.



한국공항공사 자료를 보면 올해 1월부터 7월까지 김포~김해 노선 운항편은 8천7백여 편으로 지난해 만 2천9백여 편보다 4천 편 넘게 줄었습니다.



