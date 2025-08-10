경남 주말·휴일 평균 50mm 비…천3백여 명 대피 뒤 귀가

동영상 고정 취소

주말과 휴일, 경남에는 평균 50㎜ 안팎의 비가 내렸지만, 큰 피해는 발생하지 않았습니다.



어제와 오늘, 경남에 내린 비는 남해군 98.2, 거제시 71.7, 통영시 69.5㎜ 등 경남 평균 강수량은 49.2㎜로 집계됐습니다.



경상남도와 각 시군은 둔치 주차장과 하천 산책로 등 195곳을 통제했으며, 한때 대피했던 산청과 합천 등 천3백여 명은 모두 집으로 돌아갔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!