‘바다의 블랙홀’…“추락 사고 주의해야”

[앵커]



바닷가 방파제 주변에서 콘크리트 구조물, '테트라포드'를 많이 보셨을 텐데요.



파도를 막기 위한 시설이지만, 무심코 올라섰다가는 자칫 큰 사고로 이어질 수 있습니다.



문그린 기자입니다.



[리포트]



한 50대 여성이 좁은 테트라포트 공간 밑에 갇혀있습니다.



소방대원들이 여성을 구하기 위해 구조 밧줄을 챙겨 내려갑니다.



이 여성은 테트라포트 위를 걷다 발을 헛디디면서 추락해 가까스로 3시간 만에야 구출됐습니다.



해양경찰과 함께 직접 방파제를 둘러봤습니다.



구명조끼조차 입지 않은 채 위태롭게 테트라포트 위에서 낚시를 하는 모습을 쉽게 볼 수 있습니다.



["추락사고 다발 지역으로 사고 발생 시 구조가 매우 어렵습니다."]



하지만, 진입 제한 구역이 아니기 때문에 해양경찰도 순찰과 권고로 그칠 뿐입니다.



[주민 : "안일하게 생각하시는 분들이 너무 많으신 것 같더라고…. 구명조끼라든지, 아니면 옆에 밧줄을 몸에다 좀 감아놓든지."]



테트라포트는 물에 젖으면 표면이 미끄러워 추락 위험이 더 높아집니다.



이렇게 성인 키를 훌쩍 뛰어넘는 높이인 데다 여러 개가 겹쳐 있어 한 번 빠지면 위치 파악도 어렵습니다.



테트라포트 추락 사고 10명 중 1명이 숨질 정도로 위험한 이유입니다.



[정수현/통영해경 장승포 파출소 경위 : "일반인의 낚시객 같은 경우는 경위도 같은 거 잘 모르시잖아요. 혼자 낚시를 하다 보면 위험에 빠졌을 때 구조를 요청할 수가 없기 때문에…."]



경남의 테트라포트 추락 사고 출동 건수는 2021년 17건, 지난해 10건으로 해마다 꾸준히 발생합니다.



경찰과 소방당국은 특히 구조가 어려운 야간이나 날씨가 좋지 않은 날은 테트라포트 접근 자체를 자제해달라고 당부했습니다.



KBS 뉴스 문그린입니다.



촬영기자:조형수·이하우·김대현/그래픽:김신아



