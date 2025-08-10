경남자치경찰위, 고령자 ‘어르신 운전중’ 표지 배포

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도 자치경찰위원회가 75살 이상 고령 운전자에게 '어르신 운전중' 표지를 나눠줍니다.



자치경찰위는 최근 3년간 경남 전체 교통사고 사망자 수는 감소세를 보이지만, 고령 운전자 교통사고 사망자는 증가 추세라며, 예방 정책이 필요하다고 밝혔습니다.



