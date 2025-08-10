[뉴스9 날씨] 내일, 남부지방 비…중부 곳곳에 소나기

동영상 고정 취소

남쪽으로는 다시 비구름이 다가오겠습니다.



내일 오전부터 남부지방에 비가 내리겠고요.



중부 내륙은 대기가 불안정해져 소나기구름이 발달하겠습니다.



모레, 화요일까지 남해안과 제주도엔 최대 80mm의 비가 예상됩니다.



중부 내륙은 5~40mm 정도의 소나기가 오겠습니다.



밤사이 열대야 현상은 대부분 사라졌습니다.



내일 서울의 낮 기온은 31도, 대전은 30도로 오늘보다 2도 정도 낮겠습니다.



광주의 한낮 기온은 28도로 비가 내리며 30도를 밑돌겠습니다.



제주도에선 바람이 강하게 불겠습니다.



영남 지역도 한낮에 대구가 29도, 부산은 28도에 머물러 오늘과 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 동해상과 남해 먼바다에서 최고 3m 안팎으로 높게 일겠습니다.



해안가에선 높은 너울을 조심하셔야겠습니다.



주 중반엔 주로 중부지방에서 비가 내리겠습니다.



남부지방은 소나기가 지나겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이민영



