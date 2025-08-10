뉴스9(대구)

아파트 화재로 일가족 3명 사망…‘방화 가능성 수사’

입력 2025.08.10 (21:28)

[앵커]

오늘(10일) 새벽 대구 동구의 한 아파트에서 불이 나 일가족 세 명이 숨졌습니다.

현장 조사 결과 아파트 내부에서 발화 지점이 여러 곳 발견됐는데 경찰은 방화 가능성에 무게를 두고 있습니다.

박진영 기자가 보도합니다.

[리포트]

아파트 복도에 경찰 통제선이 쳐져 있습니다.

창문은 깨져 있고 방범창도 심하게 휘어졌습니다.

오늘 새벽 3시 반쯤 대구시 동구 신천동의 한 아파트에서 불이 났습니다.

소방 당국이 출동 20분 만에 불을 껐지만, 아파트에 살고 있던 일가족 3명이 숨진 채 발견됐습니다.

중학교 1학년 아들과 초등학교 5학년 딸은 방 한 곳에 누운 채 발견됐고, 40대 어머니는 아파트 베란다에서 1층으로 추락한 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 사망 판정을 받았습니다.

남매의 아버지는 화재 현장에 없었던 것으로 알려졌습니다.

[이웃 주민/음성변조 : "문을 여니까 연기가 들어와서 (소방관) 아저씨들이 많이 계시더라고요. 들어가라고 나오지 말라고. (평소에) 애기들 소리는 한 번도 못 듣고 나는 아저씨 혼자서 사시는 줄 알았거든요."]

불이 난 집 안에서는 거실과 안방 곳곳에 양초와 성냥이 쌓여 있었던 것으로 전해졌습니다.

이 때문에 경찰은 방화 가능성을 열어 두고 경위를 조사하고 있습니다.

또 사망자에 대한 부검도 실시할 예정입니다.

[서윤재/대구 동부경찰서 형사과장 : "우리 경찰은 모든 가능성을 열어두고 절차와 규정에 따라서 수사 중에 있습니다."]

한편, 해당 아파트는 1998년에 지어져 스프링클러 의무 설치 대상이 아닌 것으로 알려졌습니다.

KBS 뉴스 박진영입니다.

촬영기자:박병규

