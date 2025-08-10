대경선 인기…구미역·전통시장 상권 활성화

동영상 고정 취소

구미시가 대경선 광역철도 이용객 증가에 맞춰 구미역과 인근 전통시장 상권 활성화를 도모하고 있습니다.



우선 36억 원을 들여 새마을 중앙시장 전광판과 입구 간판을 바꾸고, 구미역 일대 노후 시설도 정비합니다.



또 금리단길 일대 보행 환경 개선과 크리스마스 마을, 골목길 축제 등 대경선과 연계된 관광명소를 조성하며, 전통시장 온누리상품권 환급 행사 예산 10억 원도 편성했습니다.



