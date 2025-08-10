대경선 인기…구미역·전통시장 상권 활성화
입력 2025.08.10 (21:30) 수정 2025.08.10 (21:44)
구미시가 대경선 광역철도 이용객 증가에 맞춰 구미역과 인근 전통시장 상권 활성화를 도모하고 있습니다.
우선 36억 원을 들여 새마을 중앙시장 전광판과 입구 간판을 바꾸고, 구미역 일대 노후 시설도 정비합니다.
또 금리단길 일대 보행 환경 개선과 크리스마스 마을, 골목길 축제 등 대경선과 연계된 관광명소를 조성하며, 전통시장 온누리상품권 환급 행사 예산 10억 원도 편성했습니다.
