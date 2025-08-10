경북 중소기업 우수제품, 인천공항 면세점 입점
입력 2025.08.10 (21:31) 수정 2025.08.10 (21:45)
경상북도의 중소기업 우수 제품이 인천국제공항 면세점에 입점했습니다.
경북도는 식품과 화장품 등 관내 10개 기업, 30여 종의 제품이 인천공항 판판 면세점에 입점해 이달부터 판매를 시작했다고 밝혔습니다.
경북도는 이번 입점으로 국내외 여행객들에게 지역 우수 제품을 홍보할 수 있게 됐다며 참여 기업의 물류, 홍보 비용을 지원하겠다고 밝혔습니다.
