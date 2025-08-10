양식장에서 작업하던 외국인 노동자 2명 감전 사고
입력 2025.08.10 (21:34) 수정 2025.08.10 (21:51)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 오후 4시 14분쯤 고흥군 두원면 한 양식장에서 외국인 근로자 2명이 감전됐습니다.
이들은 119에 의해 병원으로 이송됐지만 1명은 숨지고, 1명은 중태입니다.
경찰은 이들이 양식장에 설치된 담수정화시설 수중 모터 정비 작업 중 감전된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
이들은 119에 의해 병원으로 이송됐지만 1명은 숨지고, 1명은 중태입니다.
경찰은 이들이 양식장에 설치된 담수정화시설 수중 모터 정비 작업 중 감전된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 양식장에서 작업하던 외국인 노동자 2명 감전 사고
-
- 입력 2025-08-10 21:34:33
- 수정2025-08-10 21:51:33
오늘 오후 4시 14분쯤 고흥군 두원면 한 양식장에서 외국인 근로자 2명이 감전됐습니다.
이들은 119에 의해 병원으로 이송됐지만 1명은 숨지고, 1명은 중태입니다.
경찰은 이들이 양식장에 설치된 담수정화시설 수중 모터 정비 작업 중 감전된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
이들은 119에 의해 병원으로 이송됐지만 1명은 숨지고, 1명은 중태입니다.
경찰은 이들이 양식장에 설치된 담수정화시설 수중 모터 정비 작업 중 감전된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
곽선정 기자 coolsun@kbs.co.kr곽선정 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.