금호타이어 공장 해체 폐기물 “덤프트럭 4천여 대 분량”
입력 2025.08.10 (21:34) 수정 2025.08.10 (21:51)
대형 화재가 난 금호타이어 광주공장 정련동 건물에 대한 해체 작업이 내일(11)부터 시작됩니다.
금호타이어와 건축물 해체 시공사는 오는 11월 10일까지 지상 3층 규모의 건축물을 해체하는 과정에서 콘크리트와 건축혼합 폐기물이 9만 2천여톤, 25톤 덤프트럭 4천여 대 분량이 발생할 것으로 예측했습니다.
금호타이어와 시공사는 소음측정기를 설치하는 등 소음이나 분진 피해가 발생하지 않도록 한다는 계획입니다.
- 금호타이어 공장 해체 폐기물 “덤프트럭 4천여 대 분량”
- 입력 2025-08-10 21:34:52
- 수정2025-08-10 21:51:33
곽선정 기자 coolsun@kbs.co.kr
