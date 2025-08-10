뉴스9(전주)

정읍 공장에서 황산 유출…“인명 피해 없어”

입력 2025.08.10 (21:37) 수정 2025.08.10 (21:53)

어제(9일) 밤 11시 반쯤 정읍시 북면 한 이차전지 소재 제조 공장에서 유해화학물질인 황산이 유출됐습니다.

공장 건물 밖 저장 통에 담겨 있던 황산 6천리터 가운데 40리터가량이 새어 나왔고 다친 사람은 없었습니다.

신고를 받고 출동한 소방관들은 사고가 난 저장 통에 남아 있던 황산을 다른 곳으로 옮긴 뒤, 세 시간 만에 방제 작업을 마쳤습니다.

경찰과 소방당국은 저장 통 배관에 금이 가면서 황산이 누출된 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.

