정읍 공장에서 황산 유출…“인명 피해 없어”

동영상 고정 취소

어제(9일) 밤 11시 반쯤 정읍시 북면 한 이차전지 소재 제조 공장에서 유해화학물질인 황산이 유출됐습니다.



공장 건물 밖 저장 통에 담겨 있던 황산 6천리터 가운데 40리터가량이 새어 나왔고 다친 사람은 없었습니다.



신고를 받고 출동한 소방관들은 사고가 난 저장 통에 남아 있던 황산을 다른 곳으로 옮긴 뒤, 세 시간 만에 방제 작업을 마쳤습니다.



경찰과 소방당국은 저장 통 배관에 금이 가면서 황산이 누출된 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!