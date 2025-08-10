민생회복 소비쿠폰…전북도, 가격 인상·부정 유통 엄단

동영상 고정 취소

전북도는 민생회복 소비쿠폰이 지급된 뒤 물품과 서비스 가격의 과도한 인상을 차단하기 위해 오는 11월까지 민관 합동으로 지역 업소들의 가격 표시제 준수 여부와 바가지 요금 실태를 살핍니다.



또, 위장 가맹점 운영 등 소비쿠폰 부정유통이 적발된 업소는 지역사랑상품권 가맹점 등록을 취소하고 앞으로 정부 보조금 지원도 제한할 것이라고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!