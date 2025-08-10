‘전북형 긴급복지지원’, 소득·재산 기준 낮춰
입력 2025.08.10 (21:38) 수정 2025.08.10 (21:54)
전북도는 '전북형 긴급복지지원사업' 지원 대상의 소득과 금융재산 기준을 낮춰 사회안전망을 강화했습니다.
소득 기준을 기존 기준중위소득 75퍼센트 초과부터 85퍼센트 이하까지에서 85퍼센트 이하로 확대했습니다.
소득 기준을 기존 기준중위소득 75퍼센트 초과부터 85퍼센트 이하까지에서 85퍼센트 이하로 확대했습니다.
- 입력 2025-08-10 21:38:35
- 수정2025-08-10 21:54:32
박웅 기자 ism@kbs.co.kr박웅 기자의 기사 모음
