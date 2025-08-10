폐지도, 토론도 대전시가 결정…“도 넘은 밀실행정”

동영상 고정 취소

최근 대전에서 시민단체들의 공익 활동을 지원하는 조례 3개가 폐지돼 논란이 일고 있는데요.



시민 의견이라도 들어달라며 시민단체들이 신청한 토론회마저도 무산됐는데, 토론회 개최 여부를 심사한 위원들이 전부 대전시 간부 공무원들로 구성돼 있었습니다.



정재훈 기자입니다.



[리포트]



대전시와 시의회가 NGO 단체의 공익 활동을 돕기 위해 만든 '3가지 시민사회 조례'를 폐지한 것은 지난달 23일입니다.



시민단체들은 조례 폐지를 막기 위해 시민 천여 명의 동의를 얻어 대전시에 토론회 개최를 청구했습니다.



그러나 대전시는 지난 1일 시정조정위원회의 서면 심의를 거쳐 토론회를 열지 않는다고 통보했습니다.



문제는 시정조정위원회 위원 22명 모두가 대전시 국장급 공무원으로 구성돼 있다는 겁니다.



조례에는 분야별 전문적인 기술과 경험이 풍부한 사람을 위촉한다고 돼 있지만, 대전시 공무원이 아닌 사람은 1명도 없었습니다.



조례 폐지 결정은 물론이고 토론회 개최마저도 대전시가 심의하니 다른 의견이 개입될 여지가 없었던 겁니다.



[김민숙/대전시의원 : "외부 사람은 1명도 전문가가 포함되어 있지 않습니다. 독립된 기구라 하면 외부의 전문가라든지 단 1명의 교수라도 들어와 있어야…."]



이렇다 보니 형식만 독립된 위원회를 통해 심의 의결했다는 생색만 냈을 뿐, 실제로는 조례 폐지 발의부터 시민 토론회 청구 부결까지 모두 대전시가 처리했습니다.



시민사회단체는 시민을 배제한 밀실 행정이 도를 넘었다며 목소리를 높이고 있습니다.



[김재섭/대전참여연대 사무처장 : "시민을 철저히 배제하고 서명해 주신 시민의 의견마저 묵살한 채 본인들만의 밀실 행정, 배제 행정을 이어가고 있다."]



이에 대해 대전시는 그동안 시정조정위원회는 연간 1~2차례 정도만 열렸고 전문가의 의견을 들을 정도의 첨예한 갈등 요소가 없어 공무원들로만 구성해 왔다고 밝혔습니다.



또 논란이 된 조례 폐지와 토론회 미개최 모두 정해진 규정과 절차에 따랐다는 입장을 전해왔습니다.



KBS 뉴스 정재훈입니다.



촬영기자:유민철



