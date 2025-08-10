정부, 이스라엘 가자시티 점령 계획에 “엄중한 우려”

외교부는 오늘(10일) 이스라엘의 가자시티 점령 계획 승인과 관련해 “인도적 위기에 처한 가자지구의 상황이 더욱 악화될 가능성에 대해 엄중한 우려를 표명한다”고 밝혔습니다.



외교부는 대변인 논평에서 이같이 전하며 “정부는 두 국가 해법을 일관되게 지지해 왔으며, 두 국가 해법 실현을 저해하는 모든 조치에 반대한다”고 강조했습니다.



그러면서 “정부는 즉각적 휴전 및 인질 석방, 인도적 접근 보장, 국제인도법 등 국제법 준수 등 민간인 보호를 위해 당사자들이 모든 노력을 다할 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔습니다.



이스라엘 정부는 지난 8일 가자지구 북부의 도심 가자시티를 장악하는 군사작전 계획을 가결했습니다.



국제사회에서는 이스라엘의 가자지구 점령 추진으로 현지의 인도주의 여건이 더 악화하고 ‘두 국가 해법’을 향한 노력이 저해될 것이라는 비난이 나옵니다.



[사진 출처 : UPI=연합뉴스]



