뉴스9(대전)

부모 차 운전 중학생…추격 끝에 붙잡아

입력 2025.08.10 (21:41) 수정 2025.08.10 (21:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

폐지도, 토론도 대전시가 결정…“도 넘은 밀실행정”

폐지도, 토론도 대전시가 결정…“도 넘은 밀실행정”
보령해경, 음주상태로 바다에 빠진 40대 구조

보령해경, 음주상태로 바다에 빠진 40대 구조

다음
세종남부경찰서는 무면허 상태에서 부모 차를 몰다 사고를 내고 달아난 혐의로 13살 A군을 입건했습니다.

A군은 어제(9일) 저녁 6시쯤, 세종시 어진동의 한 아파트에 주차된 부모 차를 몰고 나와 세종 도심에서 2시간 넘게 무면허 운전한 혐의 등을 받고 있습니다.

A군은 이 과정에서 중앙선 침범과 신호위반을 하고 신호대기 중이던 앞 차량을 추돌하는 등 교통사고 2건을 내고 달아난 것으로 알려졌습니다.

40분가량 추격전을 벌인 끝에 A군을 붙잡은 경찰은 부모와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 부모 차 운전 중학생…추격 끝에 붙잡아
    • 입력 2025-08-10 21:40:59
    • 수정2025-08-10 21:57:00
    뉴스9(대전)
세종남부경찰서는 무면허 상태에서 부모 차를 몰다 사고를 내고 달아난 혐의로 13살 A군을 입건했습니다.

A군은 어제(9일) 저녁 6시쯤, 세종시 어진동의 한 아파트에 주차된 부모 차를 몰고 나와 세종 도심에서 2시간 넘게 무면허 운전한 혐의 등을 받고 있습니다.

A군은 이 과정에서 중앙선 침범과 신호위반을 하고 신호대기 중이던 앞 차량을 추돌하는 등 교통사고 2건을 내고 달아난 것으로 알려졌습니다.

40분가량 추격전을 벌인 끝에 A군을 붙잡은 경찰은 부모와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
박연선
박연선 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 <br>지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의 …조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의 …조국 등 사면 여부 결정
당정, ‘대주주 기준’ 결론 못내… “‘관세 취약 업종’ 지원”

당정, ‘대주주 기준’ 결론 못내… “‘관세 취약 업종’ 지원”
첫 TV토론도 ‘찬탄’ ‘반탄’ 공방 …‘전한길 논란’에 지도부 고심

첫 TV토론도 ‘찬탄’ ‘반탄’ 공방 …‘전한길 논란’에 지도부 고심
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.