부모 차 운전 중학생…추격 끝에 붙잡아
입력 2025.08.10 (21:41) 수정 2025.08.10 (21:57)
세종남부경찰서는 무면허 상태에서 부모 차를 몰다 사고를 내고 달아난 혐의로 13살 A군을 입건했습니다.
A군은 어제(9일) 저녁 6시쯤, 세종시 어진동의 한 아파트에 주차된 부모 차를 몰고 나와 세종 도심에서 2시간 넘게 무면허 운전한 혐의 등을 받고 있습니다.
A군은 이 과정에서 중앙선 침범과 신호위반을 하고 신호대기 중이던 앞 차량을 추돌하는 등 교통사고 2건을 내고 달아난 것으로 알려졌습니다.
40분가량 추격전을 벌인 끝에 A군을 붙잡은 경찰은 부모와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
부모 차 운전 중학생…추격 끝에 붙잡아
입력 2025-08-10 21:40:59
수정2025-08-10 21:57:00
박연선 기자 zion@kbs.co.kr
