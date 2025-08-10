보령해경, 음주상태로 바다에 빠진 40대 구조

동영상 고정 취소

보령해경은 어젯밤(9일) 9시 40분쯤, 서천군 춘장대 해수욕장 인근에서 구조를 요청하는 신고가 접수돼 50분 만에 바다에 빠져 고개만 내밀고 있던 40대 A씨를 구조했다고 밝혔습니다.



A씨는 음주 상태로 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.



해경은 음주 수영은 절대 안 된다며 밤 시간대 해안가에서 활동할 경우 두 명 이상 동행할 것을 당부했습니다.



