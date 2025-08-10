충청북도, 농어업인 공익수당 조기 지급
입력 2025.08.10 (21:44) 수정 2025.08.10 (22:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충청북도는 농어업인 공익수당을 지난해보다 두 달 앞당겨 지난 7월부터 지급하고 있다고 밝혔습니다.
지급 요건도 완화해 도내 거주와 농어업 경영체 유지 기간을 ‘3년 이상’에서 ‘1년 이상’으로 줄였습니다.
올해 공익수당 지급 대상은 모두 7만 6천여 농가로, 지난해보다 5천800여 농가가 늘었습니다.
충청북도는 2022년부터 농어업의 지속 가능한 발전을 위해 농가당 60만 원의 공익수당을 지급하고 있습니다.
지급 요건도 완화해 도내 거주와 농어업 경영체 유지 기간을 ‘3년 이상’에서 ‘1년 이상’으로 줄였습니다.
올해 공익수당 지급 대상은 모두 7만 6천여 농가로, 지난해보다 5천800여 농가가 늘었습니다.
충청북도는 2022년부터 농어업의 지속 가능한 발전을 위해 농가당 60만 원의 공익수당을 지급하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충청북도, 농어업인 공익수당 조기 지급
-
- 입력 2025-08-10 21:44:22
- 수정2025-08-10 22:02:17
충청북도는 농어업인 공익수당을 지난해보다 두 달 앞당겨 지난 7월부터 지급하고 있다고 밝혔습니다.
지급 요건도 완화해 도내 거주와 농어업 경영체 유지 기간을 ‘3년 이상’에서 ‘1년 이상’으로 줄였습니다.
올해 공익수당 지급 대상은 모두 7만 6천여 농가로, 지난해보다 5천800여 농가가 늘었습니다.
충청북도는 2022년부터 농어업의 지속 가능한 발전을 위해 농가당 60만 원의 공익수당을 지급하고 있습니다.
지급 요건도 완화해 도내 거주와 농어업 경영체 유지 기간을 ‘3년 이상’에서 ‘1년 이상’으로 줄였습니다.
올해 공익수당 지급 대상은 모두 7만 6천여 농가로, 지난해보다 5천800여 농가가 늘었습니다.
충청북도는 2022년부터 농어업의 지속 가능한 발전을 위해 농가당 60만 원의 공익수당을 지급하고 있습니다.
-
-
이자현 기자 interest@kbs.co.kr이자현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.