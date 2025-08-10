충북도립대 새 총장 공모…다음 달 초 확정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충북도립대가 고액 연수로 교비를 유용했다는 혐의로 해임된 김용수 전 총장의 후임 인선에 나섰습니다.



충북도립대는 오는 18일부터 사흘 동안 신임 총장 후보자 지원 신청을 받은 뒤 이달 말까지 총장 임용 추천위원회에서 최종 후보 2명을 정해 도지사에게 추천할 예정입니다.



이후 도지사 승인을 거쳐 다음 달 초, 새 총장이 임명될 예정입니다.



