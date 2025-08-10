제천시의회, 쌀 소비 촉진 지원 조례 제정 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제천시의회가 '제천시 고품질 쌀 생산과 제천쌀 소비 촉진 지원에 관한 조례안'을 입법 예고했습니다.



주요 내용을 보면 고품질 쌀 생산단지 조성, 품종 단일화와 유통 체계 관리 지원을 비롯해 제천쌀 사용 업소 지정과 인센티브 지급 등을 포함하고 있습니다.



