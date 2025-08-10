이동탱크 기름 유출…교통사고로 6명 다쳐
입력 2025.08.10 (21:46) 수정 2025.08.10 (22:06)
휴일인 오늘(10일) 강원도 곳곳에서 각종 사건사고가 잇따랐습니다.
오전 11시 반쯤 영동고속도로 평창휴게소에선 이동탱크차량의 기름이 일부 유출돼 긴급 방제조치가 이뤄졌습니다.
또, 낮 시간 횡성 우천과 춘천 남면, 철원 동송에선 교통사고 3건이 잇따라, 모두 6명이 다쳤습니다.
