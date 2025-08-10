이동탱크 기름 유출…교통사고로 6명 다쳐

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

휴일인 오늘(10일) 강원도 곳곳에서 각종 사건사고가 잇따랐습니다.



오전 11시 반쯤 영동고속도로 평창휴게소에선 이동탱크차량의 기름이 일부 유출돼 긴급 방제조치가 이뤄졌습니다.



또, 낮 시간 횡성 우천과 춘천 남면, 철원 동송에선 교통사고 3건이 잇따라, 모두 6명이 다쳤습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!