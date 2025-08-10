‘테트라포드’ 출입통제…‘천곡항·임원항’
입력 2025.08.10 (21:47) 수정 2025.08.10 (22:06)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
동해해양경찰서는 주요 항구의 테트라포드 설치 구간에 대해 내일(11일)부터 출입을 통제합니다.
출입 통제 구간은 동해시 천곡항 방파제와 삼척시 임원항 동방파제의 테트라포드입니다.
두 방파제에선 20년부터 5년 동안 사상자 15명이 발생했습니다.
출입 통제 구간은 동해시 천곡항 방파제와 삼척시 임원항 동방파제의 테트라포드입니다.
두 방파제에선 20년부터 5년 동안 사상자 15명이 발생했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘테트라포드’ 출입통제…‘천곡항·임원항’
-
- 입력 2025-08-10 21:47:26
- 수정2025-08-10 22:06:08
동해해양경찰서는 주요 항구의 테트라포드 설치 구간에 대해 내일(11일)부터 출입을 통제합니다.
출입 통제 구간은 동해시 천곡항 방파제와 삼척시 임원항 동방파제의 테트라포드입니다.
두 방파제에선 20년부터 5년 동안 사상자 15명이 발생했습니다.
출입 통제 구간은 동해시 천곡항 방파제와 삼척시 임원항 동방파제의 테트라포드입니다.
두 방파제에선 20년부터 5년 동안 사상자 15명이 발생했습니다.
-
-
노지영 기자 no@kbs.co.kr노지영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.