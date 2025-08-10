춘천시, 환경보전 유공 대통령 표창
입력 2025.08.10 (21:49) 수정 2025.08.10 (22:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
춘천시가 2025년 환경보전 유공 대통령 표창을 받았습니다.
춘천은 이번 평가에서 다회용기 사용 확대와 일회용품 감축 등 환경 보전 정책으로 좋은 평가를 받았습니다.
춘천은 전국에서 유일하게 장례식장 다회용기 전면 사용을 시행하고 있습니다.
춘천은 이번 평가에서 다회용기 사용 확대와 일회용품 감축 등 환경 보전 정책으로 좋은 평가를 받았습니다.
춘천은 전국에서 유일하게 장례식장 다회용기 전면 사용을 시행하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 춘천시, 환경보전 유공 대통령 표창
-
- 입력 2025-08-10 21:49:41
- 수정2025-08-10 22:08:04
춘천시가 2025년 환경보전 유공 대통령 표창을 받았습니다.
춘천은 이번 평가에서 다회용기 사용 확대와 일회용품 감축 등 환경 보전 정책으로 좋은 평가를 받았습니다.
춘천은 전국에서 유일하게 장례식장 다회용기 전면 사용을 시행하고 있습니다.
춘천은 이번 평가에서 다회용기 사용 확대와 일회용품 감축 등 환경 보전 정책으로 좋은 평가를 받았습니다.
춘천은 전국에서 유일하게 장례식장 다회용기 전면 사용을 시행하고 있습니다.
-
-
고순정 기자 flyhigh@kbs.co.kr고순정 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.