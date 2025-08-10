춘천시, 환경보전 유공 대통령 표창

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

춘천시가 2025년 환경보전 유공 대통령 표창을 받았습니다.



춘천은 이번 평가에서 다회용기 사용 확대와 일회용품 감축 등 환경 보전 정책으로 좋은 평가를 받았습니다.



춘천은 전국에서 유일하게 장례식장 다회용기 전면 사용을 시행하고 있습니다.



