‘강릉국가유산 야행’ 14일 개막
입력 2025.08.10 (21:51) 수정 2025.08.10 (22:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
'강릉국가유산 야행'이 이달(8월) 14일부터 사흘 동안 강릉시 대도호부관아와 명주동 일대에서 열립니다.
이 기간 대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 밤에 듣는 역사 이야기, 밤의 문화시장 등 8가지 문화 행사가 진행됩니다.
특히, 밤하늘에 드론 1,000대를 투입해 강릉의 역사와 설화를 선보이는 행사도 마련됩니다.
강릉시는 '강원 방문의 해'와 연계해 야행을 집중적으로 홍보하고 있습니다.
이 기간 대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 밤에 듣는 역사 이야기, 밤의 문화시장 등 8가지 문화 행사가 진행됩니다.
특히, 밤하늘에 드론 1,000대를 투입해 강릉의 역사와 설화를 선보이는 행사도 마련됩니다.
강릉시는 '강원 방문의 해'와 연계해 야행을 집중적으로 홍보하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘강릉국가유산 야행’ 14일 개막
-
- 입력 2025-08-10 21:51:40
- 수정2025-08-10 22:08:39
'강릉국가유산 야행'이 이달(8월) 14일부터 사흘 동안 강릉시 대도호부관아와 명주동 일대에서 열립니다.
이 기간 대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 밤에 듣는 역사 이야기, 밤의 문화시장 등 8가지 문화 행사가 진행됩니다.
특히, 밤하늘에 드론 1,000대를 투입해 강릉의 역사와 설화를 선보이는 행사도 마련됩니다.
강릉시는 '강원 방문의 해'와 연계해 야행을 집중적으로 홍보하고 있습니다.
이 기간 대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 밤에 듣는 역사 이야기, 밤의 문화시장 등 8가지 문화 행사가 진행됩니다.
특히, 밤하늘에 드론 1,000대를 투입해 강릉의 역사와 설화를 선보이는 행사도 마련됩니다.
강릉시는 '강원 방문의 해'와 연계해 야행을 집중적으로 홍보하고 있습니다.
-
-
정면구 기자 nine@kbs.co.kr정면구 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.