‘양구명산 힐링 트레일 챌린지’ 열려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

양구군은 '양구명산 힐링 트레일 챌린지'를 오늘(10일)부터 석 달 동안 진행합니다.



이 행사에 참여하려면 화산과 사명산 등 양구의 유명한 산 4곳을 오른 뒤 인증 사진과 소개글을 개인의 사회관계망, SNS에 올리면 됩니다.



양구군은 게시글의 조회수 등을 평가해 참가자 20명에게 광치자연휴양림 1일 숙박권을 증정할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!