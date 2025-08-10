학생회장들이 직접 기획한 청소년 축제 열려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도내 고등학교 학생회장들이 직접 기획한 청소년 축제 '불타오르맨'이 오늘 제주학생문화원에서 열렸습니다.



이번 축제는 도내 고등학교 학생회장들이 자율적으로 꾸린 청소년 연합동아리 '맨도롱'이 기획부터 운영, 예산 집행까지 모든 과정을 맡아 오락과 먹거리 부스를 비롯해 댄스와 밴드 경연 등 다채로운 볼거리와 체험을 선보였습니다.



