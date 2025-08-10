올여름 들어 관광객 상승세 전환…내국인도 회복세
입력 2025.08.10 (21:55) 수정 2025.08.10 (22:13)
제주 관광객 수가 올 여름들어 성장세로 반등했습니다.
제주도가 발표한 올해 관광객 월별 추이를 보면 전년대비 줄곧 하락세를 보이던 관광객 수는 지난 6월 1% 증가로 반등한 뒤 지난달에는 4.1% 늘어난 것으로 나타났습니다.
특히 내국인 관광객 수도 올초에는 전년대비 20% 넘게 줄었지만, 지난달은 0.9% 감소에 불과해 하락폭이 꾸준히 줄고 있습니다.
제주도는 여름철과 가을철 성수기 사이 관광사업체 공동 할인행사 등 틈새 공략을 통해 하반기에도 성장세를 이어가겠다고 설명했습니다.
