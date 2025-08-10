KLPGA 삼다수 마스터스 제주출신 고지원 첫 우승
입력 2025.08.10 (21:56)
한국여자프로골프 투어 제주 삼다수 마스터스에서 제주 출신 고지원이 첫 우승을 거뒀습니다.
고지원은 오늘 사이프러스 골프앤리조트에서 열린 최종 라운드에서 3언더파 69타를 기록해 최종합계 21언더파 267타로 정상에 올랐습니다.
또 이번 우승으로 지난 6월 통산 3번째 우승을 기록한 고지우와 함께 KLPGA투어 최초로 한 시즌에서 동반 우승한 자매라는 진기록도 세우게 됐습니다.
한국여자프로골프 투어 제주 삼다수 마스터스에서 제주 출신 고지원이 첫 우승을 거뒀습니다.
