KLPGA 삼다수 마스터스 제주출신 고지원 첫 우승

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

한국여자프로골프 투어 제주 삼다수 마스터스에서 제주 출신 고지원이 첫 우승을 거뒀습니다.



고지원은 오늘 사이프러스 골프앤리조트에서 열린 최종 라운드에서 3언더파 69타를 기록해 최종합계 21언더파 267타로 정상에 올랐습니다.



또 이번 우승으로 지난 6월 통산 3번째 우승을 기록한 고지우와 함께 KLPGA투어 최초로 한 시즌에서 동반 우승한 자매라는 진기록도 세우게 됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!