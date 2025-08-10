사회

보수 유튜버 신혜식 공익신고…“윤 대통령실, 시위대 의도적 동원”

입력 2025.08.10 (23:08)

보수 유튜브 '신의한수' 대표 신혜식 씨가 윤석열 정부 대통령실 관계자가 보수단체 시위대를 의도적으로 동원했다는 의혹을 공익신고했다고 밝혔습니다.

신 씨 측 대리인은 국민권익위원회에 성삼영 시민사회수석실 행정관, 석동현 변호사 등 윤석열 전 대통령 측 변호인단, 윤상현 등 국민의힘 의원 등을 피신고자로 하여 내란선동선전과 특수공무집행방해죄 교사 등으로 공익신고를 했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

신 씨 측은 성 전 행정관이 지난 1월 연락해 지지자들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 지속적으로 막아달라고 했다고 주장했습니다.

특히 성 전 행정관이 신 씨에게 특정 장소로 지지자 이동을 요청하면서 구체적으로 지도에 위치를 표시하고 현장 상황을 공유했다고 덧붙였습니다.

신 씨 측은 또 "(박근혜 전 대통령 탄핵 정국과 달리) 경찰이 제지하지 않아 헌법재판소는 물론 서부지법 바로 앞에서 집회를 이어갔다"면서, 집회를 제대로 저지하지 아니한 경찰 관계자에 대해서도 공익신고했습니다.

신 씨 측은 아울러 "대통령실과 경찰이 지지층을 군사조직처럼 이용하려 했으나 신 대표가 이를 따르지 않았다"면서, 차후 제보할 내용이 많기에 불이익을 고려해 면책신청도 신청했다고 밝혔습니다.

신 씨는 현재 전광훈 목사 등과 함께 서울서부지법 폭력난입사태를 교사한 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.

박찬 기자

