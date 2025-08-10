[더 보다] 최저임금 받고 있습니까?

KBS 뉴스9 (지난달 11일)

관례이던 정부 첫 해 '최저임금 허니문'이 실종됐단 평가. 자영업과 소상공인 위기가 우선적으로 고려됐다는 분석이 나옵니다.



프랜차이즈 음식점 점주

만 얼마로 돼버렸잖아요. 막 부담스럽게 올라가 버리니까, 경기도 너무 안 좋고. 진짜 소상공인 이러다 다 죽겠어요.



이대근/라이더유니온 부위원장

좀 대폭 올라야 밑바닥에서 일하는 노동자들의 삶이 실질적으로 높아질 수 있을 거라 생각하고. 좀 더 많이 올라야 하지 않나 이런 생각이 들어요.



김영실/식당 사장

저희는 거의 멀티예요. 같이 커피도 하고 요리도 만들고 모든 것을 같이 소화해서 손발이 굉장히 잘 맞는 그런 상황이기 때문에 가능합니다.



아르바이트 직원

그때는 밖에 손님들이 기다릴 정도로 그리고 저쪽 밖에 안채까지 손님들이 꽉 찰 정도로 많았어요.



김영실/사장

(요새는 그렇지 않은가 봐요?) 아 옛날이여.



김영실/사장

매출 대비 인건비 고정비 이런 것들을 저희가 생각을 안 할 수가 없잖아요. (저는) 최저임금보다는 조금 더 가져갔겠지만 원래 자영업자가 굉장히 노동 시간이 길잖아요. 여러 가지 많이 일하고 그러는 거에 비해서는 그렇게 많은 금액을 이렇게 벌지 못했던 거는 사실이었던 것 같아요.



김상천/경북대 학생

이 식당에서 일하는 친구도 있었고요. 지금은 없어졌는데 바로 옆 햄버거 가게에서 일하던 친구도 있고요. 가게가 많이 비어 있는 상황이라 경기가 어렵다는 게 체감되는 것 같긴 해요. 임금을 더 올려달라, 충분히 달라고 이야기하기가 좀 솔직히 죄송한, 약간 신경 쓰이는 그런 상황인 것 같기도 해요.



아쉬운 상승률인 건 맞죠. 외식 물가도 다 오르고 식료품 가격도 많이 오르고 그건 훨씬 더 크게 오른 걸로 체감이 되거든요. 오를 건 올랐는데 월급은 그것만큼 못 오른 느낌. 사용자의 관리 감독하에서 있는 그 1시간의 가치가 최저임금이기 때문에 최소한 물가 상승률만큼의 최저임금 상승률이 되어야 하지 않나.



하지만 민주노총은 제시된 인상률이 너무 낮다며 합의에 불참했습니다. 17년 만에 표결 없이 합의된 결과. 그럼에도 노사 양측 모두 불만입니다.

류기섭/최저임금위원회 근로자위원 (한국노총 사무총장, 지난달 10일)

저임금 노동자들은 오늘 저율의 최저임금 인상으로 크나큰 실망감을 맛보았을 것입니다. 오늘 최저임금 인상으로 부족한 부분은 이재명 정부의 숙제로 남았습니다.



류기정/최저임금위원회 사용자위원(경총 전무, 지난달 10일)

갈등보다는 조금 새 정부가 출범하면서 조금 화합과 통합이라는 방향으로 가는 것이 더 좋은 방향이라고 생각해서 굉장히 어려운 결정을 했다는 것을 말씀드리겠습니다.



이지만/연세대 경영학과 교수(전 최저임금위원회 공익위원)

생계비에 충분한 (정도로) 최저임금 인상을 하자니 자영업자들의 지불 능력이 부족한 상황입니다. 근로소득 장려 세제라든지 그리고 다른 사회 보장으로서 부족한 생계비를 보전해 주는 추가적인 정책이 마련된다면 이번 최저임금 인상에서 좀 부족한 임금 부분이 보전되는...



이○○/대학생

찌개를 많이 끓여서 담아놓고 일주일 동안 데워서 먹습니다. 식비 (절약)에 많은 도움이 됩니다. (맛은 있어 보이긴 한데 약간 질리긴 하겠어요) 그럴 때 그냥 떡국 해 먹거나 라면 먹거나 그럴 때도 많습니다.



이○○/대학생

고정으로 7,500원이었습니다. 너무 피곤했습니다. 일단 밤을 새워서 일을 하고 그래도 쉬운 일이라고 해서 갔는데. 근데 그걸 신고하면 (개인) 정보가 퍼진다는 소리가 있어서 안 했던 것도 있고...



□□편의점 관계자(음성변조)

(예전 점주로부터) 그런 이야기는 들었는데 나도 다른 데서 하다가 여기를 왔는데 나도 그런 경험이 왜 없겠어. 불미스러운 일이 안 생기게 주휴수당은 적용이 안 되게끔 시간을 나눠서 (고용)하는 방법밖에 없죠.



○○편의점 관계자(음성변조)

신고당하는 건 우리도 감안하고 쓰는 거예요. 저도 신고를 당해 봤지만, 학생들도 ‘편의점 오면 편하다’는 걸 아는 거예요. 다른 식당 일하는 것보다. 대구 동네 자체가 원체 임금에 대해 박한 동네다 보니까, 대구 시내 실태 조사하면은 3분의 2는 최저시급 주는 데가 없어 3분의 2 이상일걸요. 안 그러면 다 문 닫아요.



최근까지 편의점에서 시급 7천5백 원을 받고 일한 이 청년은 점주를 지방 노동청에 신고했다가,

최저임금 미지급 신고 청년

한 달에 20~30%는 자의적으로 가져가신 거죠. 황당했죠. 최저시급을 다 지급하지 않는 것에 너무 익숙해져서, (제가) 신고한 걸 마치 제가 나쁜 짓을 저지른 것처럼.



최저임금 미지급 신고 청년

어린 친구들이 뭐라고 하냐면 '법은 너무 멀리 있고 점주는 가까이 있으니까' 체념하고 순응하고 지내더라고요. 법이 있어도 단속하지 않으면 유명무실이라고 노동 경찰로 단속하게 하면 어떤가.



이재명/대통령(5월 20일 대통령 후보 유세)

노동자들이 혹시 임금 떼어먹히지 않나 이런 걸 지켜주는 그런 사람들을 근로감독관이라고 해요. 노동 보호관이라든지 산업안전 관리관이라든지 그냥 줄여서 노동 경찰 이렇게 바꿔야 하는 거 아닙니까?



대구지방노동청 관계자

저희가 할 수 있는 거는 지금 최저임금 차액으로는 조사를 해서 시정 지시를 할 수가 있고, 만약에 지급이 안 될 경우에는 검찰청으로 넘어가는...



김종진/일하는시민연구소장

지자체 단체장이 이런 문제에 좀 경각성을 갖고 부처에서 전담 조직도 개설하고 최저임금 준수를 잘하는 곳은 인센티브를 하고 최저임금 위반하는 곳은 관할지청에 협업해서 지도 감독할 필요가 있다.



신아 씨가 짠 콘티에 맞게 재택근무 중인 배경과 그림 작가들이 그림을 그려 보내면 채색 작가가 색을 입히고 후보정을 하는 방식입니다.

하신아/웹툰 작가

최하단에 있는 분들이 작은 일대일 계약할 때가 많단 말이에요. 구두로, 야, 이것 좀 도와줘. 할 때가 많단 말이에요. (최저임금제가 적용되면) 보호받지 못하는 스태프분들이 말도 안 되는 금액에 계약하는 일이 없게 되죠.



하루 12시간 이상 일하는 등 초과 근무도 잦았지만, 월급이 38만 원에 그친 적도 있다고 합니다.

웬디고/채색 작가

잠도 잘 못 잤는데 이미 머리는, 머리에 돌아가는 회로들은 다 망가져 있는 거죠. (손목을) 이렇게 못 해요. 굽히기가 어려워요. 굽히면 통증이 찌릿하고 와서. (당시 월급은) 통신비랑 차비였죠. 뭐 제대로 사 먹지도 못했어요. 여기가 낫죠.



이대근/라이더유니온 부위원장

저희는 건당으로 운임을 받는 형태인데, 일하는 시간대에 몇 건을 하는 게 안전하게 할 수 있는 게 몇 건인가 이렇게 해서 최저임금처럼 배달 노동자도 최소한 먹고 살 수는 있게 이런 기준이 좀 필요하지 않나.



김종진/일하는시민연구소장

플랫폼 프리랜서 임금도 다루고, 공공 부문에 있는 노동자들의 임금도 다루는 국민 모두의 임금위원회로 바꾸는 게 우리 사회의 지금 방향이고 역할이 아닐까 봅니다.



이지만/연세대 경영학과 교수

최저임금 외적으로 사회보장이 감당해야 할 영역을 구분해서 이 어려운 분들의 삶과 경제적인 문제를 해결해 주는 방향으로 정책이 실행돼야 한다고 봅니다.



이재명 정부 출범 이후 처음 결정된 내년 최저임금은 올해보다 2.9% 오른 만 320원. 월급으로는 215만 원 정돕니다.정부 첫 해 인상률로는 IMF 위기 직후였던 김대중 정부에 이어 두 번째로 낮았습니다.반응은 어떨까?내년 최저임금, 여러분은 만족하십니까?서울의 한 카페 겸 식당을 운영하는 김영실 씨는 한자리에서 14년째 가게를 지키고 있습니다. 점심시간치고는 한가해 보입니다. 아홉 테이블 중 절반도 차지 않았기 때문입니다.영실 씨 외의 직원은 한 명뿐, 주문이 들어오자 분주해집니다. 예전엔 사장인 영실 씨가 조리를 총괄했고 주문 접수와 서빙에 한 명, 조리와 음료 제조에 두 명을 고용했지만, 코로나 유행 시기를 거치면서 매출이 절반으로 줄어 직원 두 명을 내보냈습니다.카페로 시작했다가 지인에게서 배운 동남아식 국수를 메뉴에 추가하면서 한때는 손님이 많았지만, 코로나 이후 꺾인 매출은 좀처럼 나아지지 않았습니다. 직원 수도 줄이고 영실 씨가 근무 시간을 늘려 버티는 모습을 봐온 아르바이트 직원의 마음도 편치는 않습니다.그나마 동네 단골들 덕분에 가게를 유지하고 있다는 영실 씨. 지난달 결정된 내년 최저임금 인상 소식에 지금부터 인건비 부담이 걱정입니다.영남권 제2의 도시 대구. 지역 거점 국립대인 경북대학교 인근 거리를 재학생과 함께 둘러봤습니다.그렇지만 이번 최저임금 인상 폭에 대해선 아쉬운 마음도 듭니다.내년도 최저임금 결정 과정은 순탄치는 않았습니다. 최저임금위원회에서 경영계는 우선 최저임금 지급 여력 등을 고려해 음식점 등 일부 업종에 최저임금 차등 적용을 요구했지만, 표결 끝에 부결됐습니다.노사 최저임금안의 격차도 쉽사리 좁혀지지 않았습니다. 8차례 논의를 거쳤지만 720원의 차이를 보였습니다. 결국 공익위원들이 제시한심의 촉진 구간 만 210원에서 만 440원 사이인 만 320원으로 결정됐습니다.특히 자영업자와 노동자의 현실에 대한 고려가 부족했다는 지적도 나왔습니다.이렇게 갈등을 겪으면서도 해마다 조금씩이나마 오르는 최저임금, 잘 지켜지고는 있을까?학교 근처에서 자취하며 행정고시를 준비 중인 대학생 이 모 씨. 아침 식사는 학교에서 ‘천 원의 아침밥’으로, 나머지는 집에서 해결합니다.지금껏 편의점 아르바이트도 해왔지만, 최저임금조차 제대로 받은 적이 없었다고 말합니다.경북대학교 온라인 게시판에는 최저임금을 못 받고 있다는 학생들의 불만이 이어지고 있습니다. 특히 편의점 피해 사례가 많이 눈에 띕니다. 학생들이 제보한 편의점 몇 곳을 찾아가 봤습니다.얼마 뒤 점주의 연락을 받았습니다.“오해가 있는 것 같다. 어디서 만날지 모르는데 이런 마무리는 아쉽다”면서 “100만 원에 합의해달라”는 요청이었습니다. 하지만 제시한 합의금은 미지급 임금의 절반도 안 됐습니다.이 청년의 희망은 최저임금 등 근로 조건 때문에 신고하는 일이 없도록, 법이 잘 지켜지는 겁니다.실제로 이재명 정부는 근로감독관 증원을 추진 중입니다. 이 대통령은 후보 시절 근로감독관 명칭 개편 필요성을 강조하기도 했습니다.대구노동청은 청년들의 피해 실태가 잇따르자, 대학가 인근 상권을 대상으로 법 위반 여부 점검을 실시했다고 밝혔습니다.웹툰 작가 하신아 씨는 웹툰 제작에 손이 많이 가는 만큼, 업무를 도와주는 보조 작가와 함께 일하고 있습니다.신아 씨는 하루 네 시간 근무하는 채색 작가에게 최저임금 이상의 급여를 맞춰 주기로 약속했습니다. 웹툰 작가가 최저임금 적용 대상에선 제외됐지만 좋은 선례를 남기고 싶었다고 합니다.8년 동안 여러 웹툰 회사를 거쳐 온 이 채색 작가는 얼마 전까지도 월급이 일정치 않았습니다.웹툰 작가, 배달 노동자 등은 특수고용·플랫폼 노동자로 분류됩니다.일정 업무를 수행하면 임금이 지급되는 구조로, 최저임금 적용을 받지 못하고 있습니다.이들에 대한 최저임금 적용 여부는 최저임금위원회에서 논의되지 못했습니다. 고용노동부가 관련 실태를 조사하면 그 결과를 바탕으로 내년 심의 때 다시 논의하기로 했습니다.1988년에 시작된 최저임금 제도. 자칫 ‘을 대 을’갈등으로 흘러가지 않게 하려면 역할의 변화가 필요한 시점이라고 전문가들은 말합니다.#최저임금 #최저임금위원회 #자영업자 #소상공인 #아르바이트 #노동자 #웹툰작가 #특고 #플랫폼노동자 #대구지방고용노동청 #고용노동부취재:김영은촬영감독:강우용편집:최민경그래픽:장수현리서처:채희주조연출:심은별 이민철