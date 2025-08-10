국제

EU.“s미·러 협상에 우리 포함돼야”…11일 긴급외교장관 회의

입력 2025.08.10 (23:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

유럽연합(EU)이 우크라이나 전쟁 종전을 논의할 미국과 러시아의 정상회담을 앞두고 현지 시각 오는 11일 긴급 외교장관회의를 개최합니다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 10일 언론사 등에 보낸 이메일 성명에서 '다음 단계'를 논의하기 위해 화상으로 진행되는 특별 회의를 소집했다고 밝혔습니다.

15일로 예고된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담 결과에 따른 대응 시나리오를 사전 조율하려는 것으로 풀이됩니다.

현재까지 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 초청·참석 여부가 불투명한 가운데 유럽과 우크라이나 모두 '패싱'을 우려하고 있습니다.

칼라스 고위대표는 "러시아가 전쟁을 끝내야 한다는 트럼프 대통령의 말은 옳다. 미국은 러시아가 진지하게 협상에 임하도록 압박할 힘이 있다"고 말했습니다.

하지만 "미국과 러시아 간 모든 합의(deal)에는 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다"며 "이것은 우크라이나, 그리고 유럽 전체의 안보에 관한 문제이기 때문"이라고 주장했습니다.

또 "국제법은 명확하다. (러시아에 의해) 일시적으로 점령된 모든 영토는 우크라이나의 것"이라고 강조했는데, 이는 트럼프 대통령의 '영토 일부 교환' 가능성 발언을 반박한 겁니다.

칼라스 고위대표는 또, "러시아는 자신들의 대화 제의가 미국의 제재를 피하는 데 도움이 되기를 바라고 있다"며 "(합의가) 우크라이나, 대서양 동맹, 그리고 유럽에 대한 또 다른 침공을 위한 발판을 제공해선 안 된다"고 경계했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • EU.“s미·러 협상에 우리 포함돼야”…11일 긴급외교장관 회의
    • 입력 2025-08-10 23:33:43
    국제
유럽연합(EU)이 우크라이나 전쟁 종전을 논의할 미국과 러시아의 정상회담을 앞두고 현지 시각 오는 11일 긴급 외교장관회의를 개최합니다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 10일 언론사 등에 보낸 이메일 성명에서 '다음 단계'를 논의하기 위해 화상으로 진행되는 특별 회의를 소집했다고 밝혔습니다.

15일로 예고된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담 결과에 따른 대응 시나리오를 사전 조율하려는 것으로 풀이됩니다.

현재까지 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 초청·참석 여부가 불투명한 가운데 유럽과 우크라이나 모두 '패싱'을 우려하고 있습니다.

칼라스 고위대표는 "러시아가 전쟁을 끝내야 한다는 트럼프 대통령의 말은 옳다. 미국은 러시아가 진지하게 협상에 임하도록 압박할 힘이 있다"고 말했습니다.

하지만 "미국과 러시아 간 모든 합의(deal)에는 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다"며 "이것은 우크라이나, 그리고 유럽 전체의 안보에 관한 문제이기 때문"이라고 주장했습니다.

또 "국제법은 명확하다. (러시아에 의해) 일시적으로 점령된 모든 영토는 우크라이나의 것"이라고 강조했는데, 이는 트럼프 대통령의 '영토 일부 교환' 가능성 발언을 반박한 겁니다.

칼라스 고위대표는 또, "러시아는 자신들의 대화 제의가 미국의 제재를 피하는 데 도움이 되기를 바라고 있다"며 "(합의가) 우크라이나, 대서양 동맹, 그리고 유럽에 대한 또 다른 침공을 위한 발판을 제공해선 안 된다"고 경계했습니다.
계현우
계현우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 <br>지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의 …조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의 …조국 등 사면 여부 결정
당정, ‘대주주 기준’ 결론 못내… “‘관세 취약 업종’ 지원”

당정, ‘대주주 기준’ 결론 못내… “‘관세 취약 업종’ 지원”
첫 TV토론도 ‘찬탄’ ‘반탄’ 공방 …‘전한길 논란’에 지도부 고심

첫 TV토론도 ‘찬탄’ ‘반탄’ 공방 …‘전한길 논란’에 지도부 고심
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.