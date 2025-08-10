EU.“s미·러 협상에 우리 포함돼야”…11일 긴급외교장관 회의

유럽연합(EU)이 우크라이나 전쟁 종전을 논의할 미국과 러시아의 정상회담을 앞두고 현지 시각 오는 11일 긴급 외교장관회의를 개최합니다.



카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 10일 언론사 등에 보낸 이메일 성명에서 '다음 단계'를 논의하기 위해 화상으로 진행되는 특별 회의를 소집했다고 밝혔습니다.



15일로 예고된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담 결과에 따른 대응 시나리오를 사전 조율하려는 것으로 풀이됩니다.



현재까지 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 초청·참석 여부가 불투명한 가운데 유럽과 우크라이나 모두 '패싱'을 우려하고 있습니다.



칼라스 고위대표는 "러시아가 전쟁을 끝내야 한다는 트럼프 대통령의 말은 옳다. 미국은 러시아가 진지하게 협상에 임하도록 압박할 힘이 있다"고 말했습니다.



하지만 "미국과 러시아 간 모든 합의(deal)에는 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다"며 "이것은 우크라이나, 그리고 유럽 전체의 안보에 관한 문제이기 때문"이라고 주장했습니다.



또 "국제법은 명확하다. (러시아에 의해) 일시적으로 점령된 모든 영토는 우크라이나의 것"이라고 강조했는데, 이는 트럼프 대통령의 '영토 일부 교환' 가능성 발언을 반박한 겁니다.



칼라스 고위대표는 또, "러시아는 자신들의 대화 제의가 미국의 제재를 피하는 데 도움이 되기를 바라고 있다"며 "(합의가) 우크라이나, 대서양 동맹, 그리고 유럽에 대한 또 다른 침공을 위한 발판을 제공해선 안 된다"고 경계했습니다.



