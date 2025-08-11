네타냐후 “가자지구 전쟁 연장이 아닌 종식이 목표”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 현지 시각 10일 "가자지구 군사작전 확대의 목표는 전쟁을 연장하는 게 아니라 종식하기 위한 것"이라고 주장했습니다.



네타냐후 총리는 이날 오후 예루살렘 총리실에서 외신 기자회견을 열고 "하마스를 패배시키고 임무를 완수하는 것 외에 이스라엘의 선택지는 없다"며 이같이 말했습니다.



이어 "우리의 목표는 가자지구를 점령하는 게 아니라 해방하는 것"이라며 "하마스나 팔레스타인 자치정부(PA)와 연계되지 않은 민간 행정부를 수립시킬 것"이라고 설명했습니다.



네타냐후 총리는 "가자지구의 70∼75%가 우리 통제하에 있다"며 "북부의 가자시티와 중부의 해변 캠프 등 남아 있는 두 곳의 하마스 거점이 우리의 공격 목표"라고 말했습니다.



다음 단계에 대해선 "상당히 짧은 시간표를 염두에 두고 있다"고 밝혔습니다.



그러면서 지난 8일 안보 내각 회의에서 제시한 하마스 무장해제, 모든 인질 귀환, 가자지구 비무장화, 이스라엘의 가자지구 안보 통제, 하마스나 PA 아닌 대안 민간 행정부 수립 등 종전 5대 원칙을 다시 강조했습니다.



네타냐후 총리는 또 주민들이 굶어 죽는 등 가자지구의 인도주의적 위기 악화의 책임이 이스라엘이 아닌 하마스에 있다고 주장했습니다.



네타냐후 총리는 "하마스가 구호품을 빼앗고 주민에게 나눠주지 않아 아사 위기가 발생한 것"이라며 "가자지구에서 구호물자의 통행과 배포를 위해 안전한 통로를 지정할 것"이라고 말했습니다.



네타냐후 총리는 하마스가 유전적 질환 등으로 뼈만 앙상하게 남은 아이들의 사진을 굶주린 어린이들 사진으로 배포해 가짜 뉴스가 확산하고 있다며 "전 세계적인 가짜 뉴스 캠페인"이라고도 주장했습니다.



네타냐후 총리는 지난 7일 미국 폭스뉴스와 인터뷰에서 가자지구 전체를 장악하겠다는 의지를 공식적으로 밝혔습니다.



이스라엘 안보 내각은 이튿날 새벽 가자지구 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 군사작전을 승인했습니다.



이에 국제사회에서는 이스라엘의 가자지구 점령 추진으로 현지의 인도주의 여건이 더 악화하고 '두 국가 해법'을 향한 노력이 저해될 것이라는 비난이 나옵니다.



네타냐후 총리의 이날 외신 기자회견은 이스라엘의 가자시티 점령 계획과 관련한 문제를 논의할 유엔 안전보장이사회 긴급회의 직전에 이뤄졌습니다.



네타냐후 총리는 이날 저녁 8시에는 내신 기자회견을 열고 가자지구 전쟁 종식을 위한 계획과 입장을 재차 설명할 예정입니다.



