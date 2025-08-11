서울 성북구서 20대 취객이 모종삽으로 2명 폭행

어제(10일) 오후 7시 40분쯤 서울 성북구 석관동의 한 아파트에서 술에 취한 20대 남성 A 씨가 60대 남성 2명을 모종삽으로 폭행했습니다.



A 씨는 아파트 엘리베이터에서 내린 후, 1층에 있던 피해자들에게 삽을 휘두른 거로 전해졌습니다.



피해자들은 A 씨와 모르는 사이였으며, 머리 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 A 씨를 붙잡아 조사 중입니다.



