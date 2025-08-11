정치

이 대통령 임시 국무회의 주재…조국 등 광복절 특별사면 결론

입력 2025.08.11 (01:00)

이재명 대통령이 오늘(11일) 임시 국무회의를 열고 광복절 특별사면 여부에 대한 결론을 내립니다.

이번 국무회의는 특별사면 관련 안건만 다루는 '원포인트' 성격으로 앞서 예고됐던 일정보다 하루 앞당겨 개최됩니다.

강유정 대통령실 대변인은 어제(10일) 문자 공지를 통해 "11일 오후 2시 30분 제35회 임시 국무회의가 개최될 예정"이라고 밝혔습니다.

그러면서 "안건은 일반안건 한 건으로, 특별사면·특별감형·특별복권 및 특별감면 조치 등에 관한 건을 심의·의결할 예정"이라고 말했습니다.

앞서 법무부 사면심사위는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 광복절 특별사면·복권 대상자로 결정해 이 대통령에게 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.

지난 정부에서 파업을 하다 구속수감된 건설노조, 화물연대 노동자 등도 사면 대상에 포함된 거로 전해졌습니다.

야권에서는 과거 국민의힘 소속이었던 홍문종, 정찬민, 심학봉 전 의원 등이 명단에 포함된 것으로 알려졌습니다.

