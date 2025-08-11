이 대통령, 오늘 베트남 서기장과 정상회담…첫 국빈 방문
입력 2025.08.11 (01:00)
이재명 대통령은 오늘(11일) 베트남 국가 권력 서열 1위인 또 럼 서기장과 정상회담을 갖습니다.
새 정부 출범 후 첫 국빈 방한 입니다.
이 대통령은 오늘 오전 용산 대통령실에서 공식 환영식을 시작으로 또 럼 서기장과 만납니다.
이후 소인수회담과 확대회담 등을 진행한 뒤 두 정상이 공동언론발표를 할 예정입니다.
앞서 강유정 대통령실 대변인은 지난 7일 또 럼 서기장의 방한을 발표하며 "양국이 정치 안보, 교역 투자 분야 외에도 원전, 고속철도, 스마트시티 등 국책 인프라, 과학기술 인재 양성 등 미래 전략 분야에 대해 심도 있게 협의할 예정"이라고 밝힌 바 있습니다.
베트남 서기장 방한은 지난 2014년 응우옌 푸 쫑 서기장 이후 11년 만입니다.
입력 2025-08-11 01:00:38
